Your browser does not support iframes.

Mario Mandzukic è stato protagonista in questi giorni in Croazia di un evento benefico legato al tennis, in particolare in compagnia del forte tennista Marin Cilic. Il centravanti della Juventus si è dato da fare con la racchetta tra le mani e ha dato spettacolo per i tanti presenti sugli spalti, nonché per i ragazzi impegnati nel torneo. Mandzukic è entusiasta: le vacanze, insomma, sono iniziate nel migliore dei modi dopo aver vinto l'ottavo scudetto consecutivo con la maglia bianconera.



Tutte le foto di Mandzukic sul campo da tennis, dal suo profilo Instagram, nella nostra gallery dedicata.