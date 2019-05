Dopo Joao Cancelo, la Juventus rischia di perdere anche Mario Mandzukic per la sfida di sabato contro la Sampdoria, l'ultima con Massimiliano Allegri in panchina. Come comunicato ufficialmente dal club, oggi l'attaccante è stato sottoposto a un intervento di settoplastica al naso, che rischia di tenerlo fuori per la gara conclusiva della stagione. Il centravanti croato potrebbe dunque concludere qui l'annata, chissà se l'ultima alla Juventus. Nella lista dei possibili partenti, dato l'addio di Allegri, è finito anche il suo nome: gli Stati Uniti chiamano, così come la Cina. Fresco di rinnovo, toccherà a Mario decidere a quale destino affidarsi.