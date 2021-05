Mario Mandzukic saluta il Milan sui social. L'ex Juve scrive: "E' stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza del club per avermi dato questa opportunità, allo staff tecnico per avermi dedicato il loro lavoro e ai miei compagni di squadra, che non sono solamente eccellenti giocatori, ma un grande gruppo di ragazzi".



FELICE - "Sono felice che siamo riusciti a riportare questo fantastico club in Champions, competizione a cui appartiene e auguro a tutti nel club solo il meglio per il futuro".