Mario Mandzukic si prepara a salutare la Juventus. L'attaccante croato vorrebbe rimanere in bianconero, come riportato da Tuttosport, ma la società sembra sempre più orientata verso una sua cessione. Alla base dell'addio c'è la consapevolezza di una scarsa compatibilità con gli schemi di Maurizio Sarri. Nel futuro di Mandzukic potrebbe esserci il Borussia Dortmund, il club che finora lo ha cercato con maggiore insistenza. Sembra tramontata l'ipotesi cinese: il croato, infatti, preferirebbe rimanere in Europa.