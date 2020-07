Mario Mandzukic si candida prepotentemente ad essere un appetibile colpo a zero, essendosi da poco svincolato dall’Al Duhail. Come riporta Calciomercato.com, l’ex Juve è balenato nei pensieri dell’Inter, che però non ne fanno una priorità, anzi, le prime scelte restano le stesse della scorsa estate, ovvero Dzeko o Giroud come vice-Lukaku. Dal canto suo, l’attaccante croato aspetta con la voglia di rimettersi in gioco, la rabbia della separazione al club bianconero era dovuta alle modalità con cui è avvenuto il divorzio stesso. Ora vuole tornare a dire la sua nei campi che contano.