Mario Mandzukic resta alla Juve: ormai è deciso. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, il croato non ha accettato il trasferimento in Qatar: i motivi sarebbero riconducibili alle condizioni contrattuali e ad alcuni dubbi che sfociano in ambito fiscale. Le parti si erano già 'scontrate' su questi temi, e nei giorni scorsi l'agente del bianconero si era prodigato per risolvere ogni dettaglio legato all'ingaggio e alla relativa tassazione. Mandzukic, dunque, sbarra la porta agli Emirati: nonostante sia praticamente fuori dalle rotazioni di Sarri, il suo futuro sarà comunque a Torino. In attesa che riapra il mercato nel mese di gennaio, magari con una telefonata del suo amico Kovac, allenatore del Bayern Monaco.