Se qualche mese fa, quando alla guida della Juve c’era ancora Max Allegri, ci avessero detto che il futuro di Mario Mandzukic avrebbe visto l’esclusione completa nelle prime due gare della stagione ed il taglio dalla lista Champions ci saremmo fatti una sonora risata. Invece, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera ha cambiato completamente le gerarchie ed il croato si è trovato all’ultimo posto. Il ritorno di Gonzalo Higuain, la permanenza di Paulo Dybala ed il rilancio di Douglas Costa hanno bruciato il terreno intorno al centravanti. La Juve ha cercato di trovargli una destinazione senza riuscirci. Il Manchester United lo aveva tentato ma il giocatore ha preferito declinare l’offerta mentre il Bayern Monaco non ha affondato il colpo. Da qui a gennaio ci sarà tempo per trovare una destinazione gradita al giocatore e per vedere se, nel frattempo, riuscirà a ritagliarsi uno spazio nelle scelte di Maurizio Sarri.