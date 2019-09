di Francesco Guerrieri

La Juventus continua a mandare messaggi a Mario Mandzukic non convocandolo nemmeno per le partite di campionato, dopo averlo escluso dalla lista Champions: fuori con la Fiorentina, idem col Verona. Fuori dalla Juventus, ormai. O quasi. Messaggi forti e chiari dalla società: il giocatore non fa più parte del progetto. Il Qatar chiama, Mario riflette: la trattativa con l'Al Rayyan è in fase di stallo come ha detto anche Paratici nel pre partita della gara di ieri. L'accelerata decisiva tarda ad arrivare, per questo negli ultimi giorni è iniziato a filtrare pessimismo sulla sua eventuale cessione.



L'ULTIMA CHIAMATA - Dopo aver rifiutato offerte dalla Germania in estate - Borussia Dortmund su tutte - ora l'attaccante non sembra convinto nemmeno del trasferimento in Medio Oriente. Nei giorni scorsi è arrivato quello che potrebbe essere l'ultimo rilancio del club qatariota per convincere il croato a lasciare la Juventus: contratto di due anni a 9 milioni netti a stagione. Prendere o lasciare. Il croato intanto si allena a parte rispetto al resto del gruppo, decisione presa di comune accordo con la società in attesa di sviluppi futuri.



L'IDEA DI MARIO - Mandzukic è consapevole di essere fuori dai piani di Sarri e gli è stato ribadito più volte da mesi, ma nonostante tutto il suo desiderio è quello di rimanere in bianconero fino a gennaio, per poi trattare con qualche club cinese alla riapertura del mercato orientale.