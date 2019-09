Può saltare il trasferimento di Mario Mandzukic in Qatar. L'attaccante croato ha detto no alla Cina in estate e adesso potrebbe decidere di aspettare il mese di gennaio per lasciare la Juventus. Come riporta Tuttosport il croato è rimasto fuori dai convocati nelle ultime due partite d'accordo con la società. Super Mario vuole la Premier e il Manchester United potrebbe tornare a farsi sotto nel mercato invernale.