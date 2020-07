Dopo la rescissione del contratto con l'Al-Duhail,potrebbe tornare in Italia. Alla Juventus? No, anzi: i bianconeri potrebbe rincontrarli da avversari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sull'attaccante ci sono il Verona e lo scatenato Benevento, che dopo aver preso Remy e quasi chiuso per Glik cerca un altro pezzo da novanta per festeggiare la promozione. Non solo Italia però, perché Manduzkic piace anche in Turchia, a Besiktas e Fenerbahçe, e in Premier League.