Un anno dopo, il futuro di Mario Mandzukic alla Juventus torna in bilico. Nell’estate 2018 l’attaccante croato poteva lasciare Torino, tentato dall’offerta del Manchester United di José Mourinho: a convincere il giocatore a restare fu l’insistenza di Max Allegri, che lo considerava ancora fondamentale per il proprio progetto tecnico. Adesso, all’addio del tecnico livornese può seguire quello di Super Mario: la Premier League sembra una strada chiusa ormai, ma su di lui si sta muovendo il Borussia Dortmund oltre ai club cinesi. In attesa di accogliere l'erede di Allegri, la Juve si prepara a salutare Mandzukic.