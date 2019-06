Mario Mandzukic può lasciare la Juventus in estate. Nonostante il recente rinnovo di contratto firmato per prolungare l'accordo con i bianconeri fino al 30 giugno del 2021, il centravanti croato sembra destinato all'addio, in particolare dopo che Massimiliano Allegri ha lasciato la panchina in vista della prossima stagione. Tutto dipende da chi sarà il sostituto del tecnico livornese, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, è lui uno dei nomi illustri sulla lista dei partenti di Fabio Paratici in vista dell'estate.