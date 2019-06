Difficilmente Mario Mandzukic vestirà la divisa della Juventus anche nella prossima stagione. Un addio imminente dopo quattro stagioni condite da altrettanti scudetti e tre Coppe Italia. L'attaccante croato, infatti, è fortemente corteggiato da diversi club. Restano vive due opzioni. La prima è quella di un ritorno in Bundesliga dopo l'ultima esperienza al Bayern Monaco. In vantaggio c'è il Borussia Dortmund. La seconda ipotesi è quella di un'avventura in Cina. Un'opzione realistica, ma meno concreta rispetto alla nuova avventura in Bundesliga.