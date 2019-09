Emre Can e Mario Mandzukic non fanno parte della lista Champions della Juventus. Entrambi in uscita nel mercato appena chiuso, l'attaccante croato è rimasto perché ha respinto tutte le offerte ricevute. Ora però lo scenario è cambiato, e secondo quanto riporta Tuttosport Mandzukic avrebbe ricevuto un'offerta dal Qatar, dove il mercato termina il 30 settembre. Il giocatore starebbe valutando la proposta, a breve il giocatore potrebbe dare l'addio alla Juventus.