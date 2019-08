Niente da fare, Mario Mandzukic non accetta nessuna destinazione. Il croato resta alla Juve, almeno fino a gennaio. Negli ultimi due mesi il suo nome è stato accostato a molte trattative: da quella con il Manchester United all’ultima con l’Inter passando per le tante voci che volevano l’attaccante vicino ad un ritorno al Bayern Monaco. Nulla di tutto ciò si è concretizzato ed ora che, come riporta La Stampa, il giocatore ha rifiutato la corte del PSG, Mandzukic rischia di trascorrere i prossimi mesi in bianconero da separato in casa: rischia seriamente di essere escluso dalla lista Champions e di guardare dalla tribuna le partite di Serie A dei compagni. Se non arriverà l’offerta giusta in questa finestra di mercato, il giocatore attenderà gennaio per prendere seriamente in considerazione l’idea di un trasferimento.