Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha messo sul mercato Mario Mandzukic. Il giocatore croato è valutato 25 milioni di euro dai bianconeri. Per ora si sono fatte vive il Borussia Dortmund ed alcune squadre cinesi anche se l'ex Bayern Monaco non disdegnerebbe un'esperienza in Premier League. L'Everton è un'idea ma ancora dalla sponda blu di Liverpool non sono arrivate offerte concrete. Nel frattempo, l'attaccante resta a completa disposizione di Maurizio Sarri. Che potrebbe sfruttarlo da centravanti per favorire gli inserimenti di Cristiano Ronaldo.