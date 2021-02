Stefano Pioli è deciso a puntare su Mario Mandzukic per la prossima partita del Milan, in Europa League contro la Stella Rossa. L'allenatore ha annunciato in conferenza stampa che l'ex attaccante della Juventus è pronto per partire dal primo minuto, sarà il debutto in rossonero da titolare. Per l'occasione, spunta una statistica che può far sorridere il Milan: Mandzukic infatti ha sempre segnato al debutto da titolare. L'ha fatto con la NK Zagabria, con la Dinamo, col Bayern Monaco e con la Juventus, nella Supercoppa del 2014 vinta grazie al 2-0 contro la Lazio.