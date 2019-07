Come riportato da Tuttosport, Mario Mandzukic è tentato dal Borussia Dortmund. L’attaccante croato non è una prima scelta del nuovo allenatore della Juve Sarri e può partire in estate. Il club tedesco può fare al caso del centravanti. Sarebbe arrivata anche una proposta dalla Cina per l'attaccante croato, che starebbe valutando ogni opzione arrivata al suo agente. Mario ha capito che il suo percorso alla Juve è praticamente agli sgoccioli, e dopo quattro anni è pronto a lasciare Torino. Chissà quale sarà il prossimo viaggio intrapreso, nel frattempo la Juve pensa a Mauro Icardi per l'attacco.