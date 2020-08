La Fiorentina prepara il mercato, FirenzeViola analizza la lista dei desideri di Giuseppe Iachini: sul taccuino del tecnico figurano fedelissimi come Goldaniga e Dall'Orco, Paredes, Gotze e Mandzukic. Nei giorni scorsi sono arrivate notizie contrastanti proprio sul futuro di quest'ultimo: sembrava che Mario potesse chiedere alla Juventus di tornare. Ebbene, non hanno trovato realmente riscontri le voci su questa storia. E ora Mandzukic può tornare in Italia, ma alla Fiorentina.