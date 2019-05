Un ritorno in pompa magna, da super campione d'Italia: ecco cosa potrebbe prevedere il futuro prossimo di Mario Mandzukic, in procinto di rientrare in Bundesliga. Possibilità concreta? L'idea è stata di Matthias Sammer, consulente del Borussia Dortmund: è stato lui a parlare al direttore sportivo Zorc e al direttore generale Watzke. Un elemento che convince per fame, esperienza e soprattutto esempio da dare ai più giovani. Favre, l'allenatore, avrebbe chiaramente dato il suo assenso: ha Alcacer e Gotze, ma gli manca un vero e proprio nove, uno da sportellate e contrasti. Sarebbe un ritorno, ovviamente, per Mandzukic in Bundes: vi ha giocato 4 anni con le maglie di Bayern Monaco e Wolfsburg. Lo riporta Goal.com.