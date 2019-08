Dopo aver ultimato l'acquisto di Ivan Perisic dall'Inter, il Bayern Monaco è pronto a chiudere un secondo colpo in attacco in questi ultimi giorni di mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juventus sarebbe disposta a cedere Mario Mandzukic in caso di offerta tra i 5 e i 10 milioni di euro. Il Bayern, dal canto suo, dovrebbe anche consentire al croato di mantenere lo stipendio da 5.5 milioni di euro che attualmente percepisce in bianconero.