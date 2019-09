Mario Mandzukic è pronto a restare alla Juve, è sicuro ormai il suo no al Qatar. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il croato potrebbe ora essere reintegrato in rosa da Maurizio Sarri. Il suo status in bianconero resta sempre in uscita, ma nelle prossime settimane, durante la sosta per le nazionali, l'attaccante potrebbe tornare in gruppo.