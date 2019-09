Mario Mandzukic sarebbe il gol ai supplementari che, almeno dal punto di vista degli esuberi, farebbe festeggiare qualche istante anche Fabio Paratici. Il Qatar chiama, ma per quanto la Juventus si sia sempre manifestata disponibile alla cessione, il croato non ha mai ceduto ai corteggiamenti. Respingendo ogni offerta, si è agguerrita la concorrenza. Come riporta Calciomercato.com, infatti, la lista delle pretendenti è lunga. L'ultimo rilancio sembra essere stato fatto dall'​ l’Al-Rayyan, che sta provando ad insidiare l'​Al-Gharaafa, che ha già trovato l'accordo con la Juve. Infine, si aspetta soltanto la mossa dell'​Al-Duhail di Mehdi Benatia, che è anch'essa interessata a Mandzukic.



In tutto questo carosello, Mandzukic non ha ancora detto di sì a nessuno. Però, quello che sembrava un discorso chiuso a priori, sembra essersi riaperto: il centravanti vuole giocare, e la destinazione in questo momento sembra essere di minor importanza. Non vuole perdere, da qui a gennaio, il treno che riporta ad una big europea, ma soprattutto non vuole attendere l'anno venturo prima di scendere in campo (in Mls, ad esempio, non debutterebbe prima di febbraio). Insomma, il 30 settembre si avvicina ed i qatarioti avanzano in pressing (6 milioni all'anno): ora tocca a Mandzukic la scelta.