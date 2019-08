C'è anche l'opzione Qatar per Mario Mandzukic. Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore si è fatta avanti questa ipotesi di mercato ma l'attaccante bianconero non sembra convinto a dire di si alla destinazione. Il croato ha già rifiutato le proposte di Manchester United e PSG e tutto fa pensare che il suo futuro sarà deciso solo a gennaio. La Juve ha bisogno di cedere lui e uno tra Higuain e Dybala (il più indicato) per fare spazio e mettere in cassa i soldi necessari per l'acquisto di Mauro Icardi che ha fatto causa all'Inter e sul quale c'è sempre l'ombra bianconera.