Si aspetta, per Mario Mandzukic. Che al momento pare si ritrovi con il Bayern Monaco praticamente alle calcagna. Il club bavarese non ha ancora affondato il colpo, a Torino non aspettano altro. Il croato, come ha sottolineato Sarri dopo l'amichevole con l'Atletico Madrid, è ormai con più di un passo fuori dalla Continassa. E sfumato il passaggio al Manchester United, ora resta la Bundesliga l'unica terra d'approdo possibile per il 17 juventino. A fare la differenza sarebbe Niko Kovac, allenatore dei biancorossi campioni di Germania, che è suo connazionale e amico. Il Bayern ha inoltre un solo centravanti di ruolo, ossia Lewandowski. Mandzukic farebbe l'alternativa duttile, con un bel ruolo anche sull'esterno che lo attende.