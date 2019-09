Mario Mandzukic è chiaramente fuori dai piani di Maurizio Sarri e nonostante i no a Manchester United e PSG il croato potrebbe comunque partire. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, Super Mario aspetterà ancora due giorni un eventuale inserimento in lista Champions. Da martedì, invece, valuterà offerte di campionati il cui mercato è ancora aperto, come in Qatar.