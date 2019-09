Come riportato da SportMediaset, per Mario Mandzukic il mercato non è ancora finito. Con il Qatar che chiuderà le trattative al 30 settembre, sembra infatti che siano pervenute offerte per il croato. Mandzukic però, non sembra intenzionato a mettere fine troppo in anticipo alla sua carriera da top, così, sembra che il centravanti stia aspettando gennaio per capire - se non resterà alla Juve - quanto di vero ci sia nelle intenzioni del Manchester United, che vorrebbero ritentare per portarlo in Inghilterra.