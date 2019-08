Non c'​è solo il Bayern Monaco pronto a riportare in terra tedesca Mario Mandzukic. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, torna di moda anche il nome del Borussia Dortmund. La squadra di Tuchel vorrebbe il centravanti croato, ma la trattativa ancora non sembra decollare. Nel frattempo, Mandzukic ha seguito il gruppo a Stoccolma per la gara di stasera con l'Atletico Madrid.