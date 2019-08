Mario Mandzukic non si è neanche riscaldato nel match di ieri tra Juve e Parma. L'attaccante croato è rimasto in panchina per 90 minuti ad osservare la vittoria di Chiellini e co. L'ex Atletico e Bayern resta sul mercato ma al momento non ci sono offerte concrete. Nei mesi scorsi si è parlato degli interessamenti dello stesso Bayern (che poi si è tirato fuori) e del Borussia Dortmund che resta in cerca di un attaccante. Occhio anche al Barcellona che sta valutando lo scambio con Miranda, terzino classe 2000 finito nel mirino dei bianconeri.