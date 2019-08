Come racconta Calciomercato.com, continuano i 'problemi' di Mandzukic e Juventus: con l'arrivo di Sarri, il croato è stato subito inserito tra i primi calciatori considerati cedibii. Questione di gioco, di adattaento allo stesso. Mario non ha gradito alcuna soluzione: ha rifiutato il Manchester United, ha aspettato proposte dalla Bundesliga e poi si è visto sbriciolare davanti l'interesse del Bayern Monaco. Che non farà offerte per Mario. La decisione è arrivata proprio dalla dirigenza bavarese, è stata comunicata da Rummenigge e Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi e grande amico di Mario. Niente accordo, nessun via libera: Mandzukic era tentato, ma non tornerà in Germania. Adesso può pure rimanere...