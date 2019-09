Mario Mandzukic è, dopo Maurizio Sarri, il nome più caldo della giornata juventina. L'esclusione con vista sul mercato per la gara di domani contro la Fiorentina ha fatto il giusto clamore, soprattutto perché ha riaperto una finestra che la Juventus aveva chiuso il 2 settembre: quella del mercato. Infatti, il Qatar chiama, visto il termine ultimo per le trattative fissato al 30 settembre. Qatar, ma non solo: come riporta Calciomercato.com, infatti, nelle ultime ore si starebbe aprendo uno scenario alternativo che conduce direttamente negli Stati Uniti. La Mls ha chiuso il mercato il 7 agosto, ma Mandzukic potrebbe raggiungere già il campionato a stelle e strisce per ambientarsi prima di un eventuale tesseramento ufficiale nella successiva sessione.