Mario Mandzukic non andrà via. Il centravanti ha scelto di rimanere alla Juventus almeno fino a gennaio, perché non convinto delle alternative e delle proposte arrivate. A 5 giorni dalla fine del mercato in Qatar, il croato ha preso la sua decisione e anche la Juve ha cambiato idea. Secondo Goal.com, Mandzukic potrebbe ritornare utile alla causa di Maurizio Sarri, considerando i molti impegni e gli infortuni in attacco. In attesa di gennaio...