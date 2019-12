Mario Mandzukic è rimasto solo sei mesi in più del previsto, nessuna plusvalenza è stata registrata per il bilancio bianconero, ma nemmeno nessuna minusvalenza. L'accordo con l'Al Duhail, infatti, segue più o meno la linea tracciata un anno fa per la cessione di Mehdi Benatia: alla Juve va una cifra appena inferiore a 5,5 milioni di euro, con Mandzukic che pesava ancora a bilancio per circa 5,389 milioni.