Mario Mandzukic è sempre più vicino al Milan. Oggi vi abbiamo dato conto della trattativa in stato avanzato con il Milan, desiderosa di ingaggiare a parametro zero l'ex attaccante della Juventus per dare manforte là davanti a un Zlatan Ibrahimovic spesso infortunato. Stasera Calciomercato.com ha aggiunto dettagli, spiegando come manchi solo l'ok di Elliott per avanzare l'offerta a Mandzukic, che a sua volta sarebbe entusiasta di rimettersi in gioco in un contesto di vertice in Serie A. Per aspettare il club rossonero, ha pure rifiutato un'offerta del Besiktas.