Mario Mandzukic continua ad essere un’ipotesi concreti per l’attacco del Milan, che ha identificato l’ex Juventus come il vice-Ibrahimovic ideale, avendo in dote esperienza e carattere da vendere. Come riporta il Corriere della Sera, la dirigenza rossonera si è presa qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva. Oltre al croato, il Diavolo continua a monitorare la pista Gianluca Scamacca, nome caldo in casa Juventus.