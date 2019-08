A poche pochissime ore dalla fine del calciomercato in Premier League, almeno in entrata, si è complicata e praticamente arenata anche la trattativa tra Mario Mandzukic e il Manchester United. Dopo Dybala, anche la pista che portava croato ai Red Devils si è raffreddata: l'intesa era stata quasi raggiunta intorno ai 4 milioni più bonus al giocatore e 15 milioni alla Juve, poi lo stop improvviso. Il giocatore è arrivato alla Continassa per l'allenamento.