Proseguono i contatti tra Manchester United e Juventus in merito al passaggio di Mario Mandzukic ai Red Devils. Dopo il trasferimento di Romelu Lukaku all’Inter (manca solamente l’annuncio ufficiale) la società inglese ha riaperto la trattativa per il croato chiusa, in un primo momento, dopo il fallimento dell’affare Dybala. Come riporta Sky Sport, in mattinata sono previsti degli incontri tra le due società per cercare la definizione del passaggio dell’attaccante classe 1986. Il tempo è però tiranno. Il mercato inglese chiuderà i battenti alle ore 18.00 (le 17.00 in Inghilterra) quindi la giornata di oggi si attende carica di tensione. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.