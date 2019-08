Il cambio di guida tecnica Juve passato dalle mani di Allegri a quelle di Sarri ha fatto emergere un problema di natura tattica: quale sarebbe la collocazione di Mario Mandzukic nell’undici disegnato dal tecnico toscano? La risposta è da ricercare nel mercato, sia in entrata che in uscita, che la Juventus sta compiendo per ridisegnare l’attacco bianconero. Il gigante croato, alla Juve dal 2015, è stato dichiarato cedibile. Fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2021, la Juve lo lascerebbe partire per una cifra fra i 10 ed i 15 milioni di euro. I bianconeri stanno trattando con il Manchester United. Come riporta Tuttosport, lunedì prossimo sarà il giorno decisivo per l’affare Mandzukic-United.