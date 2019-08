Nuovi contatti tra la Juve ed il Manchester United per Mario Mandzukic. L'attaccante croato era vicino ad un trasferimento ai Red Devils ma nell'ambito dell'affare Dybala e ora la trattativa si è complicata. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i due club ma l'affare resta molto complicato. Il mercato di Premier League chiude alle ore 18 (ora italiana) e trovare la quadra in così poco tempo non è semplice.