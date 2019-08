Lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, che di rimbalzo doveva riguardare anche Mario Mandzukic, sembra ormai essere saltato. I bianconeri, però, restano fortemente interessati al centravanti belga, così come i Red Devils al croato. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Sportitalia, Fabio Paratici potrebbe sfruttare la cessione di Daniele Rugani per raccogliere 40 milioni di euro da girare allo United per Lukaku, che resta tra i primi obiettivi per rinforzare l'attacco. Attenzione, però, all'interesse dell'Inter di Antonio Conte.