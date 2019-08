Dodici mesi dopo l’affare Higuain, un altro attaccante della Juve potrebbe prendere la direzione che porta verso Milano. Si tratta di Mario Mandzukic il quale, fallita la trattativa con il Bayern Monaco, resta un esubero in casa bianconera. Come riporta Rai Sport, il Milan ha fatto un sondaggio ma c’è da vincere la ritrosia degli ambienti bianconeri ad intavolare trattativa dopo l’insuccesso della operazione Higuain. Non va dimenticato poi che il giocatore dovrebbe rinunciare al palcoscenico della Champions League. La trattativa parte dunque in salita ma il calciomercato ha abituato i tifosi a sorprese. Per Mandzukic, dopo Manchester United e Bayern Monaco si apre dunque la possibilità di poter continuare la propria carriera in Italia.