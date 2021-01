L'ex Juve sta per abbracciare la nuova squadra, un'idea nata mercoledì scorso dopo un colloquio con l'intermediario Giovanni Branchini a cui è seguita la fumata bianca nel weekend. Ora è pronto contratto fino a fine stagione, con opzione per i 12 mesi successivi, che in caso di Champions League saranno garantiti. Intanto,è arrivato intorno alle 9 presso la clinica privata 'La Madonnina' per sottoporsi alle visite mediche di rito.