Mario Mandzukic a un passo dall'addio alla Juventus. L'attaccante croato non è stato convocato per la trasferta di Riyd dove la Juve si gioca la Supercoppa: l'unico assieme a Mattia Perin ad essere assente dalla lista di Sarri. Nelle prossime 48 ore il croato darà una risposta definitiva alle offerte che stanno arrivando dal Qatar in queste ore. Ancora incerta la destinazione, di sicuro Super Mario sta per salutare Torino, dopo anni di gol, vittorie e successi con la maglia della Juventus.