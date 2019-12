Niente da fare nemmeno per la Supercoppa Italiana. Mario Mandzukic si conferma fuori rosa nella Juventus di Maurizio Sarri e, nemmeno la prima occasione in stagione per conquistare un trofeo - che per dire ha riportato Giorgio Chiellini nella lista dei convocati - è servita al ritorno dell'attaccante croato. L'addio ai bianconeri nel prossimo mercato di gennaio, insomma, sembra essere ormai del tutto definito.



LE ULTIME - E, in questo senso, arrivano novità del giorno sulla possibile destinazione di Mandzukic. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, negli ultimi giorni si sono fatti più intensi i contatti tra la Juventus e i club del Qatar, già vicini al croato nello scorso mese di settembre. L'obiettivo dei bianconeri resta quello di chiudere la cessione al più presto e Mandzukic potrebbe dire sì al trasferimento già nelle prossime 48 ore.