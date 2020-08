La Fiorentina fa sul serio per Mario Mandzukic. Secondo quanto riferito da FirenzeViola.it, infatti, il nome dell'attaccante ex Juve è stato fatto in prima persona dal presidente viola Rocco Commisso, che ha sempre apprezzato il croato per agonismo, correttezza e sacrificio. Per Mandzukic la Fiorentina avrebbe pronto un biennale da almeno 5 milioni di euro. L'ex bianconero piace anche in Turchia, al Galatasaray.