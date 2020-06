Clamoroso ritorno in Europa per Mario Mandzukic? E' quanto racconta Tuttosport: il croato, dopo solo pochi mesi in Qatar, non avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera nella squadra di Medhi Benatia. Negli ultimi tempi, Mandzukic avrebbe infatti seguito con una certa nostalgia le vicende del calcio europeo: è possibile che in questa estate ci sia un suo ritorno. Non alla Juve, ma in Bundesliga; l'alternativa è invece la Premier League, dove ha ancora una buona proposta dal Manchester United. Tempo di rientro per Mandzukic: ma il bianconero resta comunque lontano.