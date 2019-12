Forse avranno in mente la sua rovesciata in finale contro il Real Madrid, unico grande guizzo di una partita in tutti i sensi nefasta. Ricordi a parte, l'Atalanta vuole puntare forte alla Champions, così, pensa ad un acquisto di spessore: bussare alla porta della Juventus per Mario Mandzukic. Ecco quanto riportato da Il Giorno, sulle ambizioni di mercato dei bergamaschi: con Zapata lungodegente ed il solo Muriel come punta (ma con caratteristiche atipiche), Mandzukic porterebbe esperienza e gol che servono per affrontare al meglio il doppio impegno contro il Valencia.