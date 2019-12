Your browser does not support iframes.

Fuori dal campo, fuori da tutto, ma ancora nei cuori dei tifosi della Juve: Mario Mandzukic dice addio ai colori bianconeri forse nella maniera peggiore, dopo mesi di esclusione dalla vita della squadra, ma il giusto tributo che la società non ha voluto riconoscergli arriva da parte dei sostenitori, attraverso i social network, nelle ore in cui si diffonde la notizia del suo imminente trasferimento all'Al Duhail, in Qatar. In tanti hanno voluto ringraziarlo per il temperamento mostrato in questi anni, e per i tanti gol pesanti (uno su tutti, la rovesciata contro il Real in finale di Champions) messi a segno.