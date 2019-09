Non solo Emre Can. Anche Mario Mandzukic è molto deluso per l'esclusione dalla lista per la Champions League 2019/20. Un fatto che, seppur immaginabile, non è stato ben recepito dal centravanti croato che dopo un'estate di "no" alle proposte del mercato, ora potrebbe lasciare la Juventus. Sicuramente a gennaio, ma già entro fine settembre potrebbe dire addio e volare in Qatar. Il suo silenzio mediatico fa parte del rispetto per i compagni, ma Mandzukic non vuole e non può essere ai margini della rosa, così sta riflettendo.



Come spiega Tuttosport, ora che l'esclusione è diventata realtà Mandzukic può lasciare, con un solo calciomercato a disposizione, ancora aperto fino al 30 settembre: proprio il Qatar, dove diversi club sono pronti a ricoprirlo d'oro. L'alternativa è attendere, ai margini della rosa, fino a gennaio e poi scegliere: Europa o Cina.