Un Mandzukic in più. Almeno fino a gennaio. I qatarioti dell'Al Rayyan si sono ufficialmente tirati indietro dalla trattiva per il croato che a questo punto dovrebbe rimanere alla Juventus fino alla ripartura del mercato.



QUALITA' - Che senso ha, però, tenere fuori un giocatore del genere? In campo corre per due, entrando a partita in corso può sbloccare le gare complicate e aiutare la squadra a stare alta. Esperienza e qualità al servizio della Juve. E Sarri lo sa. E allora la soluzione può essere quella di reintegrarlo fino a gennaio.

AL TOP - La Juvenus gli paga un ingaggio di 5,5 milioni, lui a 33 anni ha fatto capire che non ha intenzione di scendere di livello rifiutando le offerte dal Qatar. Aspetta l'Inghilterra, la Premier League. E il Manchester United tornerà alla carica dopo averci già provato in estate.



IL RUOLO - Attaccante esterno o vice Higuain, Mandzukic si può sdoppiare in due ruoli e rientrare nel turnover bianconero. Venirsi incontro per trovare una soluzione che vada bene a entrambe le parti. Il Qatar si tira indietro, Mandzukic-Juve ancora insieme. Almeno fino a gennaio.